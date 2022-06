Stiri pe aceeasi tema

- Bolos a comentat, joi seara, la Euronews Romania, introducerea unei asa-numite taxe de solidaritate pentru companiile cu venituri foarte mari. El a spus ca a vazut “probleme dramatice” ale oamenilor, explicand ca sunt multi romani in situatie de saracie extrema si dand exemplul celor care beneficiaza…

- ”Daca vrem ca statul sa aiba bani la buget, pentru salarii sau pensii, trebuie sa avem o economie puternica, un mediu privat puternic. Si da, putem sa repetam asta mereu: sistemul privat sustine economia, de acolo vin banii. Inclusiv salariile si pensiile angajatilor de la stat sunt platite din bugetul…

- Romania are nevoie de circa 50.000 de asistenți medicali. Parinții sunt sfatuiți sa iși indrume copiii catre școlile postliceale Romania are nevoie de circa 50.000 de asistenți medicali. Parinții sunt sfatuiți sa iși indrume copiii catre școlile postliceale Sistemul sanitar din țara se regasește pe…

- Marcel Bolos va fi nominalizat la Ministerul Fondurilor Europene, iar Sebastian Burduja la Ministerul Digitalizarii, a decis joi in unanimitate Biroul Executiv al PNL, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Experții din energie spun ca, așa cum a fost creat proiectul legii Offshore, de exploatare a gazelor din Marea Neagra, noi, consumatorii de rand, nu vom simți absolut nimic, pentru ca prețurile la gaze nu se vor micșora. Experții solicita politicienilor sa reciteasca proiectul de lege și sa-l modifice.…

- Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat mai multe decizii pentru asigurarea securitații energetice a țarii. Astfel, cantitațile de energie electrica necesare consumatorilor finali și operatorilor de sistem, vor fi procurate de la SA „Energocom”, in perioada 1 mai-30 iunie curent. Prin urmare,…

- Sistemul de facturare electronica pe relatia Business to Business (B2B) este disponibil si functioneaza in parametri programati, incepand de astazi, 1 aprilie, iar primele sute de facturi au fost deja introduse in sistem. Ministerul Finantelor continua demersurile in vederea eficientizarii colectarii…

