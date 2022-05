Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat vineri seara, la Digi24, cand va initia discutii legate de renegocierea PNRR, Marcel Bolos a declarat ca realitatea actuala va obliga Romania sa ajunga la renegocierea PNRR. ”Cred ca realitatea pe care o parcurgem in momentul de fata cere acest lucru pentru ca pe de-o parte asistam la o…

- „Tranzactia in valoare de peste 1 miliard de dolari este expresia angajamentului Guvernului de a sustine investitiile vitale in energie si valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra in beneficiul romanilor si economiei romanesti. Prin acest act prin care astazi vom reusi sa demaram procesul prin…

- Astazi, 28 aprilie 2022, Republica Moldova marcheaza opt ani de cind are regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeana. De anularea vizelor pentru calatoriile de scurta durata in statele membre ale Uniunii Europene, precum și in statele non-membre, dar care fac parte din spațiul Schengen, se bucura…

- Premierul Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu afirma ca aceasta lege deblocheaza investitiile din Marea Neagra si reduce dependenta de gazul rusesc, oferind Romaniei sansa de a deveni lider regional iar romanilor acces la gaze mai ieftine. ”Legea offshore reduce dependenta de gazul rusesc”,…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație din Parlamentul European, eurodeputatul PSD Victor Negrescu a declarat, intr-o intervenție in plenul legislativului european de la Strasbourg, ca odata cu aprobarea raportului referitor la educația civica privind Uniunea Europeana, suntem tot mai aproape de…

- Deputatul PNL Timiș, Ben Oni Ardelean, a vorbit, astazi, despre mișcarea prin care Romania și-ar putea asigura independența energetica. ”Marea Neagra romaneasca deține 200 miliarde metri cubi de zacaminte de gaze naturale. In prezent, Romania extrage doar 11 miliarde pe an. Adoptarea rapida in Parlament…

- PSD considera ca Romania trebuie sa fie solidara cu toate deciziile Uniunii Europene privind sancționarea severa a Federației Ruse pentru actul iresponsabil de agresiune militara impotriva Ucrainei. In același timp, PSD considera ca Uniunea Europeana trebuie sa manifeste solidaritate fața de toate statele…

