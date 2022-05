Boloş, despre readucerea irigaţiilor în PNRR: Cred că este un obiectiv de ţară Intrebat duminica, la Digi 24, daca vrea sa readuca irigatiile in PNRR, Marcel Bolos, a declarat ca acesta este un obiectiv de tara, avand in vedere si securitatea alimentara. “Cred ca este un obiectiv de tara si nu cred ca spun cuvinte doar de dragul de a le spune pentru ca pana la urma securitatea alimentara, dar si ceea ce inseamna perspectiva de dezvoltare a Romaniei tin de felul in care noi stim sa explicam lucrurile si sa facem din aceasta un proiect de impact pentru dezvoltarea Romaniei. Nu ma ascund sa spun aceste lucruri. Daca se va pune in discutie un astfel de demers si se va decide… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

