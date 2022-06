Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca schimbarea unui ministru dintre detinatorii portofoliilor care sunt implicate in gestionarea PNRR sau a membrilor echipelor de implementare a proiectelor in cadrul Planului "ar da foarte prost", el aratand ca astfel de situatii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a transmis, luni, la finalul reuniunii Comitetului pentru implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta care a avut loc la Palatul Victoria, ca urmatoarea cerere de plata urmeaza sa fie depusa in cursul lunii octombrie a acestui…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor europene, Marcel Bolos, a anunțat luni, la finalul reuniunii Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, ca Romania va avea in cursul acestui an 10 miliarde de de euro, dupa trimiterea celei de-a doua cereri de plata, informeaza…

- Ministrul PNL al Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat duminica, 5 mai la Prima TV, ca il felicita pe ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, pentru initiativa de a cere renegocierea la Comisia Europeana a procentului de 9,4% din PIB alocat pensiilor in PNRR. „Chiar il felicit pentru aceasta…

- Guvernul Romaniei a aprobat joi ultimul document necesar astfel incat cererea de plata numarul 1, cu termen pe data de 31 mai 2022, sa fie transmisa la Comisia Europeana, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern, potrivit…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (foto), va clarifica in aceasta saptamana, la Bruxelles, mai multe aspecte legate de apelurile de proiecte care vor fi lansate in urmatoarea perioada, in valoare de peste 13,8 miliarde de euro, despre care oficialul afirma ca reprezinta cea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, va merge in aceasta saptamana la Bruxelles pentru discutii referitoare la Planul National de Redresare si Rezilienta, a informat, luni, prim-ministrul Nicolae Ciuca, informeaza AGERPRES . El a precizat ca a avut loc, luni, o sedinta a Comitetului…

- O renegociere a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este un proces de durata care, probabil, va incepe din toamna, insa la aceasta renegociere va trebui sa avem un pachet integrat, nu doar o singura masura, a afirmat luni ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.