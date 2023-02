Stiri pe aceeasi tema

- Distribuirea tichetelor pentru plata facturilor la energie va incepe de miercuri, a anunțat premierul Ciuca, in ședința de Guvern. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a spus la randul lui ca, daca se va aproba OUG, platile online vor putea fi facute pentru a achita facturile…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca de maine incepe distribuirea tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta, platile online vor putea fi facute…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca a fost prelungita valabilitatea cardului de alimente pentru tot anul 2023, iar pentru compensarea pretului la energie, persoanele si familiile vulnerabile vor primi 1.400 de lei pe an, in doua transe, prima in februarie 2023,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca a fost prelungita valabilitatea cardului de alimente pentru tot anul 2023, iar pentru compensarea pretului la energie, persoanele si familiile vulnerabile vor primi 1.400 de lei pe an, in doua transe, prima in februarie 2023,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca a fost prelungita valabilitatea cardului de alimente pentru tot anul 2023, iar pentru compensarea pretului la energie, persoanele si familiile vulnerabile vor primi 1.400 de lei pe an, in doua transe, prima in februarie 2023,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, ieri, in Prahova, ca in Romania sunt 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt in pragul de extrema saracie, acestia fiind beneficiari ai pachetelor alimentare achizitionate din fonduri europene, potrivit Agerpres. „La nivel de…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, miercuri, in Prahova, ca in Romania sunt 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt in pragul de extrema saracie, acestia fiind beneficiari ai pachetelor alimentare achizitionate din fonduri europene.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, miercuri, in Prahova, ca in Romania sunt 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt in pragul de extrema saracie, acestia fiind beneficiari ai pachetelor alimentare achizitionate din fonduri europene. „La nivel de Romania, avem…