„Nu prea se poate discuta de cheltuielile curente ale statului. Acestea raman in sarcina bugetului national, deciziile sunt in functie de resursele disponibile pe care statul le are”, a declarat Marcel Bolos miercuri la Digi 24, intrebat daca banii europeni vor fi utilizati doar pentru investitii sau si pentru cheltuielie curente, cum ar fi pensii si salarii. Ministrul Fondurilor Europene a adaugat ca inca nu se poate vorbi despre sumele alocate pe domeniile de investitii. „Este prematur sa avansam sume pe domenii de investitii, dar prioritare raman investitiile in infrastructura de transport,…