- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, anunta ca beneficiarii voucherelor pentru alimente acordate odata la doua luni vor primi contravaloarea voucherelor nu in ultima saptamana a lunii aprilie, asa cum era programat, ci in Saptamana Mare. De asemenea, cei care primesc pachete cu ajutoare alimentare…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, joi, dupa o vizita de lucru in Prahova, ca Romania nu are un sistem distorsionat de pensii speciale fata de ceea ce se intampla in Uniunea Europeana, el punctand si ca daca se ajunge la o reforma "dura", exista "riscul de depopulare"…

- Creșterea varstei de pensionare starnește controverse in mai multe țari din Uniunea Europeana. Controversele apar in contextul noilor cerințe emise de Comisia Europeana, pentru accesarea fondurilor din PNRR. Potrivit lui Marcel Boloș, „cresterea varstei de pensionare e un jalon care urmeaza dupa jalonul…

- Incasarea celei de-a doua transe din Planul National de Redresare si Rezilienta nu s-a amanat, aceasta fiind inca in stadiul de evaluare la nivelul Comisiei Europene, informeaza CE. Totodata, reprezentantii Comisiei precizeaza ca reforma pensiilor speciale (jalon 215) nu este cuprinsa in cea de-a doua…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca nerealizarea unei reforme a pensiilor, care sa includa si asa-numitele pensii speciale, reprezinta un jalon de tip „linie rosie” in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Ministrul adauga ca in plafonul de 9,4% din…

- Aproximativ 6,3 miliarde de euro a primit Romania, pana in prezent prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Potrivit ministrului Marcel Bolos, din aceasta suma aproximativ 900 de milioane o reprezinta imprumuturi, restul fiind sume nerambursabile. Bolos a explicat, miercuri, la Europa FM, ca…

- Marcel Bolos a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca are in plan si investitii in cabinete scolare. “Noi, la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, am derulat doua tipuri de investitii importante pentru astfel de situatii. Prima a fost cea a tabletelor scolare. Le-am inceput…