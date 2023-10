Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre reducerile de cheltuile impuse de Executiv prin Ordonanta, autoritatilor locale, ministrul Finantelor a declarat ca, daca intrebarea este daca Romania poate sa traiasca fara un bazin de inot, fara o sala de sport, o sala de cinematograf sau un sediu de primarie, in conditiile in care…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat vineri, intrebat despre reducerile de cheltuile impuse de Executiv, prin Ordonanta, autoritatilor locale, ca daca il intreaba daca Romania poate sa traiasca fara un bazin de inot, fara o sala de sport, o sala de cinematograf sau un sediu de primarie, in…

- „Pentru a ne respecta pe cat posibil tintele asumate si programul de convergenta a fost nevoie de acest pachet de masuri suplimentar”, a aratat Bolos, precizand ca masurile nu mai afecteaza contribuabilii, ci statul face de data aceasta eforturi si rationalizeaza cheltuirea banului public, astfel incat…

- Partidul ultraextremist si pro-putinist SOS Romania vrea sa primeasca pentru filiala locala un sediu gratuit de la Primaria Timisoara. Cererea in acest sens a fost depusa de o fosta angajata a municipalitatii, Mirela Toc, care a fost demisa din primarie. Recent constituita, filiala Timisoara a SOS Romania,…

- Pe langa majorarea redevenței pentru exploatarea resurselor naturale, este posibil ca guvernul sa renunțe și la compensarea de 50 de bani pe litru de carburant, ceea ce ar amplifica efectul scumpirii, potrivit Realitatea Plus. Taxele, tarifele si redeventele din domeniul petrolier si minier urmeaza…

- Intr-o declarație facuta in direct la AGRO TV , ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat o reforma majora menita sa simplifice și sa eficientizeze procesul de accesare a fondurilor europene pentru fermierii romani. Conform declarației sale, fermierii vor avea nevoie de un…

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș au anunțat un proiect care, la nivel declarativ deocamdata, ar trebui sa reprezinte una dintre cele mai importante reforme a administrației publice atat la nivel central cat și local. Decizia pentru aceste masuri vine in al 12-lea ceas,…