Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat vineri, la Zalau, ca Romania trebuie sa dubleze numarul de kilometri de drumuri receptionati anual pentru a putea absorbi in totalitate fondurile europene pe care le va avea la dispozitie in viitorul exercitiu financiar. "Romania este pe drumul…

- Pentru ca avem o oportunitate istorica: 80 miliarde euro pentru dezvoltarea României și investiții în anii ce vin. Pentru ca am rupt zagazurile neputinței și, în acest an, în ciuda crizei, am aratat deja ca se poate. Și pentru ca, dupa 6 decembrie, avem patru ani fara alegeri,…

- Marcel Bolos, ministrul fondurilor europene, afirma ca Romania a ajuns la o rata de absorbtie de 38,9%, circa 8,8 miliarde de euro, din valoarea totala de 22,5 miliarde de euro a bugetului pentru politica de coeziune.„Valoarea bugetului pe care il avem alocat pentru politica de coeziune este…

- Ministrul Fondurilor Europene,Marcel Bolos, a semnat astazi, in prezenta doamnei viceprim-ministru Raluca Turcan, a domnului Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, si a doamnei conf. dr. Anca Colita, manager al Institutul Clinic Fundeni, contractul finantat prin intermediul Programului…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, anunta ca, in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene, 675 de milioane de euro vor fi alocati pentru programe de prevenire a 11 tipuri de afectiuni, iar patru milioane de pacienti din Romania vor beneficia de servicii medicale decontate din fonduri…

- Guvernul a aprobat alocarea a 2 mld. lei pentru pregatirea proiectelor de accesare a fondurilor UE. Ce vrea sa faca Romania cu cele aproape 80 mld. euro de la Bruxelles Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada…

- Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada 2021 - 2027, suma care va fi decontata de Uniunea Europeana, a declarat luni ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, intr-un briefing de presa sustinut la finalul…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…