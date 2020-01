Stiri pe aceeasi tema

- Este imposibil de dus la bun sfarsit constructia Autostrazii Unirii in regim de parteneriat public-privat, astfel ca populatia din zona nu trebuie amagita cu aceasta solutie, a declarat miercuri ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Acesta a estimat ca Guvernul va clarifica in scurt timp reglementarea…

- Autostrada Iasi-Targu Mures este eligibila pentru finantare din fonduri europene, a declarat marti presedintele Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura, deputatul PNL Marius Bodea, adaugand ca exista vointa politica necesara pentru realizarea lucrarii.

- Proiectul de parteneriat public-privat pentru tronsonul Targu Neamt – Iasi al Autostrazii A8 va fi anulat pana la sfarsitul lunii, printr-o hotarare de guvern la care se lucreaza deja – au anuntat oficiali din Ministerul Transporturilor. Solutia de finantare prin parteneriat public privat pentru tronsonul…

- Proiectul de parteneriat public-privat pentru tronsonul Targu Neamt – Iasi al Autostrazii A8 va fi anulat pana la sfarsitul lunii. Surse din Ministerul Transporturilor anunța ca Guvernul Orban va da in acest sens o HG, la care se lucreaza deja, informeaza Radio Romania Actualitați. Solutia de finantare…

- Ministrul Afacerilor Europene, Marcel Boloș, transmite, in raspunsul la interpelarea deputatului PNL Ioan Balan,ca linia de cale ferata Suceava-București nu are momentan finanțare europeana, iar construirea Autostrazii Unirii din fonduri europene nu este posibila in condițiile legislației actuale.Vezi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca ii este rusine sa vorbeasca despre autostrada Comarnic-Brasov, avand in vedere istoricul acestui proiect, precizand ca Guvernul inca nu a luat decizia daca acest tronson va fi finantat de la bugetul de stat sau prin parteneriat public-privat (PPP), scrie Agerpres.

- Guvernul a adoptat, in cadrul sedintei de luni, studiul de fundamentare pentru construirea, in parteneriat public-privat, a primei banci de sange, plasma umana si celule stem din Romania, proiect a carui valoare totala se ridica la 854 milioane de lei fara TVA. Potrivit unui comunicat…

- Guvernul a adoptat, in cadrul ședinței de guvern de astazi, studiul de fundamentare pentru construirea, in parteneriat public privat, a primei banci de sange, plasma umana si celule stem din Romania.In baza acestui studiu de fundamentare, Comisia Naționala de Strategie și Prognoza va atribui…