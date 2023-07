Stiri pe aceeasi tema

- In contextul prevenirii evaziunii fiscale, in luna iunie 2023, au fost efectuate actiuni de control operativ in cadrul carora au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 9.470.199 lei. ”In luna iunie 2023 au fost realizate de catre structurile cu atributii de control fiscal din ANAF un…

- Ziarul Puterea a anunțat in EXCLUSIVITATE ca va uram numirea lui Lucian Heiuș la Finanțe. Astazi, Marcel Ciolacu a semnat decizia privind numirea in funcția de secretar general al Ministerului Finanțelor in favoarea fostului șef ANAF. In aceasta seara, in Monitorul Oficial a fost publicata decizia prim-ministrului…

- Lucian Heiuș revine rapid la Ministerul Finanțelor dupa ce și-a dat demisia la finele lui mai din fruntea ANAF. Liberalul Lucian Heiuș va fi numit secretar general la Ministerul Finanțelor, instituție preluata la rotativa de catre Marcel Boloș. Heiuș a demisionat la sfarșitul lunii mai de la conducerea…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat 148 miliarde lei in primele cinci luni din acest an, cu 5,5 miliarde mai mult fata de totalul declarat net, a precizat fostul sef al institutiei, Lucian Heius, dupa ce ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat incasari mai mici cu 8,9 miliarde…

- La un an de la numire, șeful ANAF, Lucian Heiuș, și-a prezentat demisia! Unul dintre motive, nu poate duce la bun sfarșit procesul de modernizare al instituției, susține acesta. El a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. “Regret ca nu pot duce pana la capat procesul…

- Lucian Heius, șeful Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a transmis ca in urma controalelor antifrauda efectuate in primele trei luni ale acestui an au fost date amenzi si confiscari in valoare de 38,5 milioane lei si au fost stabilite implicatii fiscale de peste un miliard de lei.„In aceeasi…

