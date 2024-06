Stiri pe aceeasi tema

- Companiile și PFA-urile au avut la dispoziție 6 luni pentru a implementa e-Factura, astfel ca de la 1 iulie singurul document oficial care poate fi inregistrat in contabilitate este factura transmisa in Spatiul Privat Virtual, in format XML. Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi este 15% din…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a precizat luni ca punctul de amenda nu va fi afectat de majorarea salariului minim brut la 3.700 de lei de la 1 iulie, masura care va fi prevazuta intr-un act la care lucreaza in prezent Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a declarat luni ca Romania are un deficit excesiv și a recomandat instituțiilor statului sa fie atente la fondurile publice. „Suntem intr-o perioada in care trebuie sa fim foarte atenți pe ceea ce cheltuim”, a declarat Boloș. Intrebat daca este nevoie de limitarea cheltuielilor…

- Luxul se platește din toamna. Taxarea marilor averi a fost amanata pana pe 30 septembrie. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș a venit cu clarificari vis-a-vis de acest subiect, declarand ca a recurs la aceasta amanare pentru ca sistemul informational referitor la marile proprietatei sa poata permite…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, s-a intalnit la Washington cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale. Discuțiile au avut loc joi. Parțile au vorbit și despre proiecte importante din Romania.

- In primele trei luni ale anului, Romania are deja un deficit bugetar de aproape 36 de miliarde de lei, adica 2,07% din PIB, deși ținta Guvernului este de 5% pentru intreg anul. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca au crescut cheltuielile cu investițiile. A urmat replica dura a președintelui…

- "Acest proces de deflatie care a inceput cu luna februarie o sa continue pe mai departe, pentru ca tinta noastra de inflatie pentru sfarsit de an este de 4,4% . (...) Nu sunt elemente, indicii, care sa puna presiune pe inflatie. La nivelul Uniunii Europene a scazut foarte mult", a spus Bolos, la un…

- Experții economici spun ca extinderea cu inca doua luni a termenului in care nu vor fi aplicate sanctiuni pentru nerespectarea obligatiei de a transmite facturile emise in sistemul e-Factura reprezinta o veste benefica pentru mediul de afaceri din Romania. Aceasta masura de a amana aplicarea sancțiunilor…