”La ANAF o sa prezint, in curand, pentru ceea ce inseamna digitalizarea, modernizarea si setul de masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a gestiona in mod corespunzator aceste fonduri pe care le avem la dispozitie si pe care Romania le are”, a spus ministrul la sediul PNL. Intrebat despre impact, Bolos a spus: ”Impactul calculat este unul esalonat in timp si pe noi ne intereseaza masura acum, aceea de a gestiona deficitul bugetar. Atunci cand noi tintim reducerea pentru 2035 (…) Pe noi ne intereseaaza prezentul, ca sa putem realiza investitiile din fondurile europene”, a mai aratat…