Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut saptamana aceasta discutii aplicate cu aparatul de specialitate al ministerului, in care obiectivul a fost sa punem pe masa actiuni concrete. Timpul nu este de partea noastra, dar ne-am asumat sa lucram in ritm accelerat la planul care sa raspunda nevoii de crestere a sustenabilitatii finantelor…

- Codul Rutier 2023: Șoferii, obligați sa foloseasca in timpul zilei luminile de intalnire pe toate categoriile de drumuri publice Codul Rutier 2023: Șoferii, obligați sa foloseasca in timpul zilei luminile de intalnire pe toate categoriile de drumuri publice In cursul zilei de luni, 12 iunie, președintele…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,082 miliarde de euro, la 31 mai 2023, in scadere cu 0,49%, fata de 53.341 miliarde de euro la 30 aprilie 2023, a anuntat vineri BNR, informeaza AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 1,801 miliarde euro, reprezentand…

- Ministerul Finantelor a atras, marti, 105 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 817 milioane lei, la o dobanda de 7,09% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark cu maturitatea reziduala la 83 de luni, potrivit Agerpres. Valoarea nominala…

- Asociația Forța Fermierilor amenința cu noi proteste masive. Reprezentanții asociației s-au aratat nemulțumiți de proiectul de hotarare al Guvernului cu privire la Programul de rambursare a TVA pentru producatorii agricoli. Astfel, potrivit lor, Ministerul Finanțelor și-a batut joc astazi demonstrativ…

- Pe agenda sedintei de Guvern care urmeaza sa inceapa la ora 10.00 se afla o analiza referitoare la proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicat, luni, pe site-ul Ministerului…

- Proiectul de ordonanta pentru reducerea cheltuielilor bugetare, publicat luni de Ministerul Finantelor, prevede o reducere cu 10- a cheltuielilor cu bunurii si servicii in institutii publice, interdictia ca acestea sa achizitioneze autoturisme, mobilier si birotica, dar si oprirea angajarilor la stat,…

- a fost publicat pe site-ul Ministerului Finantelor, pentru consultare. Documentul prevede ca, in anul 2023, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a OUG, Guvernul aproba lunar, pana la finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de credite de angajament si credite bugetare, pentru…