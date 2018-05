Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul "dr. Constantin Radulescu" din Cluj si Arena Nationala au fost gazdele luptei pentru titlul national la fotbal, editia 2017-2018. Cu un punct avans in clasamentul play-off-ului Ligii I, CFR Cluj depindea numai de ea, conditia fiind victoria in fata Viitorului. Elevii lui Dan Petrescu au presat…

- CFR Cluj a devenit din nou, pentru a patra oara, campioana a Romaniei la fotbal, castigand editia 2017 2018 a Ligii 1.Echipa pregatita de Dan Petrescu si a asigurat titlul in urma victoriei din aceasta seara, de pe teren propriu, din ultima etapa a turneului play off, cu FC Viitorul campioana editiei…

- Inaintea ultimei etape din play-off-ul Ligii 1, CFR Cluj și FCSB sunt desparțite in clasament de un singur punct, iar astazi vor lupta cu trofeul pe masa. Echipa lui Gica Hagi poate trimite titlul catre FCSB daca ii incurca pe jucatorii lui Dan Petrescu. In aceeași situație se gasește și Astra Giurgiu:…

- CFR Cluj a facut duminica seara un pas imens spre cucerirea celui de-al patrulea titlu din istorie. Ardelenii s-au impus la Giurgiu, 2-0, și așteapta acum o infrangere a FCSB-ului la Craiova pentru a-și adjudeca titlul inca din aceasta seara. Iuliu Mureșan, președintele "feroviarilor", a anunțat in…

- Gigi Becali a facut o "aroganta" la adresa rivalilor, care au acuzat arbitrajele din ultima vreme. "Hategan ne-a fost de folos in meciul asta cu Iasiul. A dat 11 metri impotriva lui CFR. Eu nu cred ca e capabil sa arbitreze un meci FCSB - CFR CLUJ", a spus Gigi Becali, la Digi Sport, in cadrul…

- Dan Petrescu (50 de ani) a reusit sa o duca pe CFR Cluj in fruntea Ligii I, cu sanse mari la castigarea titlului de campioana, insa este decis sa plece din Gruia la finalul sezonului. Desi mai are contract inca un an cu formatia alb-visinie, „Bursucul” isi negociaza, in mare secret, un contract in strainatate.

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat doua etape de catre Comisia de Disciplina a FRF si a primit o penalitate sportiva de 6800 de lei, dupa ce a fost trimis in tribuna la meciul cu CSM Poli Iasi, din Liga I. Petrescu a ispasit prima etapa de suspendare la meciul cu FCSB, de…

- "2 etape suspendare si o mie si ceva de euro amenda Petrescu pentru ca a injurat arbitrii de mama, de gura si de morti in fata camerelor de filmat. Pacat ca nu se poate apela decizia, poate era mai corect un avertisment sau, eventual, un bonus. Plus rejucarea meciului cu Steaua. Astfel, impulsionati…