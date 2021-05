Ladislau Boloni, 68 de ani, a fost concediat luni seara dupa 204 zile la Panathinaikos, unde avea contract pana pe 30 iunie 2022. Loți ia 100.000 de euro. Dupa numai o victorie in play-off (3 eșecuri, 4 egaluri), Panathinaikos ratand de pe locul 5 calificarea in cupele europene, Laszlo Boloni a fost anunțat luni seara (dupa 0-1 cu AEK Atena) de conducerea clubului atenian ca i s-a reziliat contractul, care ar fi durat in mod normal pana pe 30 iunie 2022. ...