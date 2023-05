Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Laszlo Boloni, egalul lui Metz, 1-1 acasa cu Paris FC, inseamna indepartarea de locul 2 și de biletul pentru Ligue 1. E acum la trei puncte de Alexi Pitu și Bordeaux, care au prima șansa de a promova alaturi de liderul Le Havre. Dupa doua victorii mari, importante, 3-0 cu Bordeaux și 3-1 la…

- Ionuț Chirila (57 de ani), antrenor fara contract din decembrie 2021, cand s-a desparțit de Academica Clinceni, a comentat la GSP Live imaginile cu antrenorul roman Daniel Boruga in Arabia Saudita, in vestiarul echipei U15 de la Ohod Al Medina. ...

- Ladislau Boloni a depașit un mare obstacol cu Metz. 3-0 acasa cu Bordeaux, principala contracandidata la promovare. In minutul 40, la 0-0, portarul advers a fost eliminat și discursul de la pauza al antrenorului i-a motivat și mai mult pe jucatorii gazdelor, care au dominat total repriza secunda. ...

- Dupa 5 victorii consecutive, CSM Tg.Mureș a cedat, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 86-78, in fața formației CSM Galați, intr-un meci din grupa locurilor 11-18 a Ligii Naționale de baschet masculin. Americanul Anthony Matis cu 14 puncte, muntenegreanul Goran Gajovic și Santa Szabolcs, ambii…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, a caștigat in deplasare meciul cu rivala sa Aris, din același oraș, scor 2-1. Antrenorul roman a fost eliminat. Președintele adversarilor l-a injurat la ieșirea de pe teren.

- Ianis Hagi (24 de ani), mijlocașul vicecampioanei Scoției, Rangers, a fost rezerva neutilizata in meciul caștigat de gruparea de pe Ibrox Park, scor 4-2, pe terenul celor de la Motherwell, in runda cu numarul 29 din campionatul scoțian. Pe de alta parte, Alexi Pitu (20 de ani) a jucat 24 de minute…

- Grupul de deputati centristi „Libertes Independants Outre-mer et Territoires” (LIOT) a depus vineri in Adunarea Nationala o motiune de cenzura „transpartinica” impotriva guvernului condus de Elisabeth Borne, dupa decizia acesteia premierului Franței de a folosi articolul 49.3 din Constitutie – prin…

- Ladislau Boloni a implinit sambata 70 de ani. Premier maghiar Viktor Orban i-a transmis un mesaj aniversar special. Ladislau Boloni e pe val la Metz, in liga secunda franceza. Cu o victorie in disputa de luni, contra lui Le Havre, ar urca pe loc promovabil. Antrenorul roman are parte de surprize placute…