Salutam aici o inițiativa ambițioasa de a revoluționa transportul urban și periurban in Bihor. Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a anunțat semnarea unui protocol cu CFR pentru dezvoltarea unei rețele de tram-train metropolitan in jurul orașului Oradea. Acest proiect de mobilitate, evaluat la peste 200 de milioane de euro, promite sa aduca imbunatațiri semnificative […] The post Bolojan-Metropolitan: viitorul mobilitații in Oradea appeared first on Puterea.ro .