- Mai mulți lideri PNL din Ardeal l-au acuzat pe Ludovic Orban ca a cedat trei ministere critice - Dezvoltare, Transport și Fonduri pentru a lua șefia Camerei. In BPN al PNL s-au inregistrat doua voturi impotriva - Bolojan și Roman (Alba). Boc, Rareș Bogdan și Sighiartau s-au abținut.

- Liderii PNL s-au reunit marți, de la ora 22:30, intr-o ședința a conducerii, pentru a valida lista miniștrilor propuși de partid in Guvernul Cițu. Lista a fost prezentata la inceputul ședinței de premierul desemnat, insa mai mulți lideri, in frunte cu Ilie Bolojan și Emil Boc i-au reproșat lui Ludovic…

- Liderul PNL Ludovic Orban a fost votat, luni noapte, dupa 16 ore de ședința, președinte al Camerei Deputatilor în noua legislatura. Orban a primit 179 de voturi.Pentru functia de presedintele al Camerei Deputatilor au candidat Ludovic Orban (PNL) si Alfred Simonis (PSD).Ludovic Orban…

- Incepe revolta in PNL! Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe critica negocierile duse in ultima perioada in interiorul partidului pentru diverse funcții in Guvernul Cițu. El spune ca „asistam la Ciolaniada grețoasa, in partid, intre diverse personaje, unele lipsite de valoare politica”.…

- Negocierile asupra carora s-a convenit in discuțiile dintre Ludovic Orban și restul liderilor din coaliția de centru-dreapta au incins serios spiritele in PNL. Citește și: Numele miniștrilor vehiculați in PNL, USR PLUS și UDMR - Schița Guvernului Florin Cițu, dupa negocierile de la Vila Lac…

- USR PLUS isi face cunoscut punctul de vedere Liderul USR, Dan Barna (în stânga pozei), și liderul PLUS, Dacian Cioloș. Foto: Arhiva. USR PLUS sustine varianta nominalizarii lui Dacian Ciolos sau a lui Florin Cîtu pentru functia de prim-ministru, dar considera…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, se arata dezamagit de modul in care conduc reprezentanții PNL și USR-PLUS Bucureștiul. In calitatea sa de bucureștean, Ponta spune ca „așa bataie de joc nu am mai vazut”. El denunța atitudinea aleșilor locali de a se lupta mai mult pentru partid, in detrimentul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, la lansarea programului de guvernare, ca niciodata, in toata istoria sa, Romania nu a avut un guvern atat de indiferent fața de soarta romanilor: „Nu ne mai putem permite inca patru ani de incompetența și cinism PNL”. „Astazi, aici, lansam campania care…