- Ilie Bolojan este fost primar al orașului Oradea și in prezent președinte al Consiliului Județean Bihor, iar in prezent numele lui este vehiculat in spațiul public ca propunere pentru Președinția Romaniei. El a fost intrebat daca va candida, in 2024, la funcția de președinte al țarii. „Nu se pune aceasta…

- Liberalul Ilie Bolojan, presedinte al CJ Bihor si fost primar al Oradei, a declarat la Digi 24, intrebat despre o eventuala candidatura a sa la Presedintie, ca nu se pune aceasta problema, el considerand ca ”fiecare om trebuie sa-si faca o analiza a capacitatilor pe care le are si unde poate livra mai…

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, miercuri, ca in sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal de vineri se va discuta despre declaratiile si atacurile fostului presedinte al partidului, Ludovic Orban la adresa presedintelui Klaus Iohannis si se va lua o decizie. Liderul PNL a explicat…

- In contextul in care social- democrații și reprezentanții AUR susțin ca ar trebui demarate proceduri de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, UDMR a anunțat public faptul ca nu sprijina un astfel de demers. „Eu nu sustin nicio suspendare. Au fost doua suspendari post-decembriste – la una am participat…

- Primarul Constantin Toma a transmis un mesaj la finalul vizitei efectuate de fostul primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan, actual președinte al Consiliului Județean Bihor, eveniment care a facut parte din campania de informare pentru referendumul programat pe data de 26 septembire, pentru unirea…