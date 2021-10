E.ON a sistat furnizarea gazului către Colterm

"Compania E.ON a sistat azi, 26 octombrie 2021, furnizarea gazului pentru COLTERM S.A., având în vedere încetarea contractului de furnizare și pentru că nu s-a ajuns la nici o înțelegere de prelungire a acestuia.