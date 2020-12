Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de Covid 19 a ingreunat accesul la testare și tratament pentru bolnavii de HIV/SIDA. Avertismentul vine de la specialiștii Spitalului Victor Babeș din Timișoara. Pe 1 Decembrie este Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA. Potrivit reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie…

- Medicul Sabina Viorica Ileana Moca, de la sectia de Medicina Interna a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva, a murit dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus, trupul sau fiind condus vineri pe ultimul drum de catre colegi, a informat conducerea SJU Deva. The post Inca un medic din vestul țarii…

- Nu se stie cate din mastile false au ajuns la medicii de pe sectiile Spitalului de Boli Infectionase VIctor Babes din Timisoara, intrucat ele erau depozitate in acelasi spatiu cu mastile bune si impartite cadrelor in functie de cerere. La un moment dat, medicii au inceput sa se planga de calitatea lor…

- Unii medici de familie de la sate sustin ca, in lipsa unui protocol de tratament pentru bolnavii cu simptome usoare de COVID-19, ei pot face doar monitorizare. Medicii de familie din Bucuresti spun insa ca tratamentul pentru formele usoare este simptomatic si ca ar fi suficiente cateva recomandari pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca de saptamana viitoare, in baza unei ordonante de urgenta care este in pregatire, cazurile usoare si medii de infectari cu SARS-CoV-2, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa, sub

- Antrenamentul este similar cu cel al cainilor polițiști care pot detecta droguri sau materiale explozibile. Cainii sunt invațați sa detecteze mirosul emanat de glandele sudoripare ale persoanele care sunt infectate cu coronavirus. Citeste si Cristiano Ronaldo, testat pozitiv cu COVID-19. Starul…

- Inrautatirea situatiei sanitare in Franta din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19 a determinat autoritatile sa instituie alerta maxima in opt orase, inclusiv Paris, masura ce presupune noi restrictii, inclusiv inchiderea barurilor si un protocol consolidat in restaurante, relateaza agentia…

- Cercetatorii de la Institutul Pasteur din Franța susțin ca un medicament care este deja in farmacii poate fi folosit cu succes in tratamentul COVID 19. Deocamdata, numele medicamentului nu a fost facut public.