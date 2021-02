Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat miercuri un plan european de combatere a cancerului, in valoare de 4 miliarde de euro. Planul, care a fost prezentat in ajunul Zilei mondiale de lupta impotriva cancerului, vine cu o noua abordare a UE in materie de prevenire, de tratament și de ingrijire a pacienților…

- Au fost prezentate primele reprezentari 3D ale heliportului pentru elicopterul SMURD, care urmeaza sa se construiasca la Spitalul de Urgenta Galati. Pista de aterizare a viitorului heliport va fi amenajata pe acoperisul unei parcari supraetajate. Cu ajutorul acestei investitii, se va scurta semnificativ…

- Au fost achiziționate 120 de paturi electrice, cu mai multe funcții, și 48 de noptiere, la Centrul de Oncologie OncoHelp din Timișoara. Investiția se ridica la 230.000 lei și face parte din proiectul de schimbare a mobilierului din centrul unde sunt tratați bolnavi de cancer.

- Un centru modern pentru diagnosticarea cancerului este amenajat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, investitia de peste 8 milioane lei fiind facuta din fondurile proprii ale Consiliului Judetean (CJ), au informat, joi, reprezentantii biroului de presa al institutiei. Potrivit sursei citate,…

- Un centru modern pentru diagnosticarea cancerului va fi amenajat la Spitalul Județean din Galați. Autoritațile galațene au incheiat procedurile privind achiziționarea unui echipament medical de ultima generatie care depisteaza tumorile. Spitalul Județean din Galați a devenit recent centru…

- In curtea interioara a Ambulatoriului de Specialitate se construieste un spatiu medical nou, unde va fi montat un PET CT. Este vorba despre un echipament medical de ultima generatie care depisteaza tumorile.

- Aproape jumatate din numarul paturilor destinate bolnavilor de COVID 19 au fost reduse la Spitalul orașenesc din Ineu, dupa ce o parte a personalului medical s-a infectat. Bolnavii au fost preluați de Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad. Spitalul orașenesc din Ineu preia bolnavii de pe Valea Crișurilor.…

- In diagnosticarea cancerului de prostata, una dintre cele mai frecvente neoplazii intalnite in randul barbaților, puncția biopsie prostatica ramane standardul „de aur”. La Spitalul Clinic Sanador, aceasta procedura se efectueaza cu ajutorul ecografului bk3000, unic in Romania.