- Ministerul Sanatatii a finalizat metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizata pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI. In prezent, exista trei aparate pentru tratarea cu plasma a pacientilor…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID 19 si lista spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS COV 2.Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor reprezinta…

