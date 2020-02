Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii din Comisia de Sanatate au eliminat, marți, prevederile referitoare la spitalele private din ordonanța pe sanatate data in ultima ședința de guvern inainte de moțiunea de cenzura....

- PROGRAM-PILOT… Ministerul Sanatatii promoveaza, impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, un program-pilot care vizeaza marirea numarului de interventii chirurgicale “majore” in cancer, a declarat, luni, secretarul de stat Horatiu Moldovan. “In primul rand, chirurgia trebuie sa faca un pas…

- Printre cele 25 de ordonanțe adoptate aseara, se afla și cea privind liberalizarea programelor nationale de sanatate. Va fi competitie directa intre spitalele publice si cele private. Bolnavii vor putea alege unde sa se trateze gratis.

- A inceput ședința de Guvern in care urmeaza a supusa aprobarii Ordonanța de Urgența care liberalizeaza accesul furnizorilor privați de servicii medicale la programele naționale de sanatate coordonate de CNAS. Miza este de 1,3 miliarde de euro, costul total al acestor programe la nivelul anului 2019.…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, anunta ca Pro Romania va initia o motiune de cenzura imediat ce Guvernul va adopta ”OUG prin care se privatizeaza banii dati de romani sistemului de sanatate

- Sindicalistii Cartel Alfa critica intentia Guvernului de a permite unitatilor sanitare din sistemul privat sa participe la programele nationale de sanatate si cer retragerea proiectului legislativ care prevede modificari in acest sens. "In contextul in care in Romania, alocarea bugetara pentru sanatate…

- Guvernul PNL modifica semnificativ programele naționale de sanatate! Privatii, pe picior de egalitate cu spitalele de stat. Pe site-ul Ministerului Sanatații se afla in transparența decizionala un proiect de ordonanța simpla (OG) care aduce mai multe modificari la legea sanatații. Modificarea care privatizeaza…

- Ministerul Sanatatii doreste reorganizarea si modernizarea sistemului national de transfuzie sanguina. Victor Costache, ministrul Sanatatii a prezidat dezbaterea organizata la Palatul Parlamentului de catre Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Compania Unifarm SA si Comisia de Sanatate din Senat,…