Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, doua spitale COVID-19 din Capitala - Institutul de Boli Infectioase Matei Bals si Spitalul Colentina - au ramas fara caldura si apa calda. S-a intamplat dupa ce alimemtarea cu agent termic a fost intrerupta de Termoenergetica, o informatie confirmata de reprezentantii Ministerului Sanatatii.

- Bolnavii COVID-19 din doua spitale mari din Capitala, Institutul Matei Balș și Spitalul Colentina, stau in frig de mai multe ore, dupa ce aceste doua unitati COVID au fost deconectate de la reteaua de furnizare a agentului termic din unei avarii.

- Caldura a fost oprita in tot spitalul “Matei Bals” astazi, de la ora 9:00 pana la ora 22:00. Decizia a apartinut companiei de termoficare, potrivit purtatorului de cuvant al spitalului, Catalin Apostolescu. In aceeasi situatie s-a aflat si Spitalul Colentina.Sute de bolnavi internati la Institutul Matei…

- Bucureștenii vor avea o iarna grea pentru ca sistemul de transport al apei calde este de trei ori mai prost decat acum trei ani, a spus primarul Capitalei Nicușor Dan miercuri, intr-o conferința de presa. El a precizat ca iarna aceasta tot ce poate face Termoenergetica este sa intervina rapid pentru…

- Sute de imobile din București continua sa nu aiba apa calda din cauza avariilor la rețelele de temoficare, anunța Termoenergetica. In Sectorul 1 sunt afectate 124 de imobile, dintre care șase...

- Caldura și apa calda sunt o problema in Capitala, iar noul primar, Nicușor Dan, va trebui sa o rezolve cu prioritate. Ludovic Orban, prim-ministrul, i-a transmis acestuia ca Elcen, furnizorul de apa calda și caldura, nu are bani pentru a cumpara combustibil. Prim-ministrul i-a cerut primarului ales…

- Intr-o conferinta de presa, Nicusor Dan a declarat ca toate aceste minciuni fac parte "dintr-o campanie murdara, neasumata, exact ca in perioada comunista, in care angajați publici, activi de partid vorbesc din om in om și transmit informații mincinoase, dublata de o campanie neasumata in online,…