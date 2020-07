Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel, diagnosticat cu COVID-19. El a fost internat la Institutul „Matei Balș”, avand simptome. Cantarețul Marcel Pavel a fost diagnosticat pozitiv la infectia cu coronavirus și a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. El a fost dus la spital cu izoleta, noaptea…

- Șeful DSU Raed Arafat i-a invitat pe cei care pun la indoiala situația in care se afla Romania sa priveasca in ochi familiile eroilor cazuți la datorie și sa le spuna ca rudele lor au murit din cauza unei „farse”. Reacția lui Arafat vine dupa ce un medic din Olt, diagnosticat cu COVID, a murit. „Azi…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale din Romania, anunța intenția de a demara impreuna cu Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic Colentina primul studiu din Romania privind durata imunitații dobandita natural pentru COVID 19. Studiul se va derula pe…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica in Romania, numarul persoanelor decedate a ajuns la 400. Cazul cu numarul 398 este al unui barbat de 41 de ani, domiciliat in județul Ialomița. Oficialii de la București susțin in comunicarea publica faptul ca acesta nu avea alte probleme medicale. A murit…

- Primaria Municipiului București a cerut primariilor de sector sprijin in crearea unei baze de date cu numele, CNP-urile, adresele și numerele de telefon ale elevilor cu varste intre 10 și 19 ani, in vederea identificarii eșantionului necesar stabilirii nivelului de circulație al SARS –Cov2 prin testarea…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti lucreaza la dezvoltarea unui sistem de ventilatie mecanica destinat tratarii persoanelor infectate cu noul coronavirus. ICPE-CA lucreaza împreuna INCD Turbomotoare COMOTI si cu alte institute nationale de…

- Avon Romania continua acțiunile de sprijinire a luptei impotriva coronovirusului. Impreuna cu tipografia Amma Print, compania doneaza 5000 de viziere pentru personalul medical din spitalele romanești.Astfel, Avon a raspuns solicitarii Fundației Regina Maria și a oferit finanțarea necesara…