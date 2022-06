Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele infectate cu virusul care cauzeaza variola maimutei trebuie sa evite sa intre in contact cu animalele lor de companie, a recomandat joi Agentia nationala pentru siguranta sanitara (ANSES) din Franta, care a fost sesizata ca urmare cresterii numarului de persoane infectate cu acest virus.

- Persoanele infectate cu virusul care cauzeaza variola maimutei trebuie sa evite la maximum contactele cu animalele lor de companie, au recomandat joi autoritatile sanitare din Franta, relateaza AFP.

- Persoanele infectate cu virusul care cauzeaza variola maimutei trebuie sa evite la maximum contactele cu animalele lor de companie, au recomandat joi autoritatile sanitare din Franta, relateaza AFP. In urma cresterii numarului de persoane infectate cu acest virus in multe tari situate in afara zonelor…

- Belgia este prima tara care a introdus carantina obligatorie de 21 de zile pentru pacientii infectati cu variola maimutei, dupa ce a raportat 4 cazuri pozitive in ultima saptamana, relateaza Politico. Autoritatile sanitare belgiene au luat decizia vineri, potrivit presei belgiene. Persoanele care au…

- In prezent, atenția epidemiologilor din toata lumea este inreptata spre virusul variolei maimuței. La inceputul lunii mai, agenția pentru sanatatea publica britanica informa despre detectarea mai multor cazuri de variola maimuței. De atunci, lucrurile s-au precipitat. Cateva sute de cazuri suspecte…

- Originara din Africa de Vest, variola maimuței a inceput sa apara in ultima saptamana in țarile europene precum Italia, Belgia, Germania, Franța sau Spania. In Romania nu exista momentan ingrijorari, iar medicii ne explica ce presupune aceasta afecțiune.

- Direcția generala locativ-comunala a municipiului Chișinau lanseaza un proiect de sterilizare a pisicilor și ciinilor care aparțin persoanelor cu venituri modeste. Proiectul are ca scop prevenirea inmulțirii necontrolate a animalelor și creșterea numarului de animale fara stapin, transmite moldpres.…