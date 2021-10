BOLNAVI PRIN SPITALE – Maramureșul a depășit pragul de 2100 de cazuri confirmate de COVID Județul Maramureș a depașit pragul de 2000 de cazuri de coronavirus confirmate de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Azi, 4 octombrie, județul nostru a ajuns la 2130 de infectari, ceea ce se traduce printr-o rata de infectare de 4,1/1000 de locuitori. Ar fi de menționat faptul ca municipiul Sighet a depașit pragul de 6 ca rata de infectare la mia de locuitori, cu cele 261 de cazuri confirmate in ultimele 14 zile. In continuare pe primul loc ca rata de infectare este Giuleștiul, cu 10,11, urmat de Cernești, cu 9,12, Ardusat cu 8,77, Vima Mica, care acum are 8,06, Recea – 7,70, Ariniș –… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

