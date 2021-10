Bolnavi de COVID, trimiși în spitale din Polonia și Austria Alți pacienți romani cu COVID-19 vor ajunge, vineri, in spitale din Polonia și Austria, a anunțat ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila. Patru pacienti din Iasi vor ajunge, vineri, in Polonia, dupa ce, joi, alți trei bolnavi au fost tranferați la unitați sanitare din Lodz. Aceasta tara a pus la dispozitia Romaniei 20 de paturi […] The post Bolnavi de COVID, trimiși in spitale din Polonia și Austria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

