Bolnavi de COVID-19 depistaţi cu „fler clinic“. Li se aplică tratamentul pentru HIV 3.050 de ieseni se aflau ieri in izolare la domiciliu si alte 340 de persoane in carantina. Multi dintre acestia, asimptomatici, au intrat in contact cu o persoana cu COVID 19 sau s-au intors dintr-o tara din zona rosie sau galbena. Cei care prezinta simptome, de regula, ajung la spital. Tratamentul in cazul celor cu COVID 19 se aplica gradual, in functie de gravitatea bolii si de patologia pacientului. Cu toate ca exista un protocol privind tratamentul la niv (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horia Traila, manager spitalul Mioveni :"Pot sa va spun ca inteleg frica oamenilor, spitalul a fost proiectat ca spital de boli infectioase. Eu nu pot sa-mi expun oamenii aiurea. Ei nu s-au gandit la asta". Reporter: "Cate echipamente aveti, in momentul asta, ca sa le dati la medici, asistente ? " Horia…

- Grupul petrolier maghiar MOL a anunțat ca una dintre fabricile sale va produce dezinfectanți lichizi, pentru a reduce raspandirea epidemiei de Covid-19. Managerul Peter Ratatics a anunțat ca fabrica MOL din vestul Ungariei va produce 50.000 de lichid sanitar pe zi. Cum se implica MOL in limitarea extinderii…

- In toate judetele Ungariei au fost depistate persoane infectate cu noul tip de coronavirus, a anuntat luni sefa Departamentului de Sanatate Publica din aceasta tara, Cecilia Muller, in cadrul unei conferinte de presa, informeaza MTI, scrie Agerpres.Luand cuvantul in cadrul conferintei online…

- Lotul national de scrima va fi supus de urgenta testelor, dupa ce s-a aflat ca mai multi sportivi chinezi si sud coreeni care au participat la Cupa Mondiala au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus,...

- CFR Calatori vine cu masuri pentru evitarea coronavirusului. Compania limiteaza locurile din tren, pentru a asigura spațiu intre pasageri. Se aplica regula un loc liber, unul ocupat. Același principiu se aplica și in cazul vagoanelor de dormit sau cușeta.Pentru trenurile cu potențial de aglomere (naveta),…

- Romanii depistați cu coronavirus sunt tratați cu trei categorii de medicamente, in spitalele din țara. Tratamentul este adaptat pentru fiecare caz in parte, in funcție de simptomele prezentate sau de absența lor.

- Autoritațile au anunțat sambata seara doi noi bolnavi de coronavirus, bilanțul ajungand la 118 cazuri confirmate oficial in Romania.Caz 117 Femeie, 43 ani din Vaslui, venita din Italia, aflata in carantina la Arad, va fi internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara Caz 118…

- Ziarul Unirea COVID-19: Inca 7 romani au fost depistați pozitiv, printre care un copil de 4 ani. 9 persoane sunt considerate vindecate la nivel național Bilanțul bolnavilor de coronavirus a ajuns 108, autoritațile informand sambara ca inca 7 romani au fost depistați pozitiv. Caz 103 Barbat, 51 ani,…