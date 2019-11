Stiri pe aceeasi tema

- Mii de angajați din domeniul sanatații din Franța au ieșit in strada la Paris și in alte orașe, joi, pentru a protesta fața de reducerile de costuri suferite de sistem in ultimii ani, noteaza Le Monde. ”Salvați spitalele publice!”, este strigatul angajaților din sistemul sanitar francez, care au ieșit…

- CFR CLUJ-RENNES LIGA EUROPA. CFR Cluj a castigat in Franta, dar misiunea sa este una si mai grea acasa, simtin mai acut presiunea calificarii. In plus, nici francezii nu se predau, desi mai au doar sanse teoretice sa treaca de grupe, si anunta ca au venit in Romania ca sa castige. "Cu CFR…

- „Eram in casa. Eu nu am știut de acest incident, acum vad și eu la voi la televizor”, a declarat Gigi Becali la Romania TV, dupa ce incidentul se incheiase. Latifundiarul a marturisit ca mai bine ca nu a știut, ca daca se afla in curte și vedea ce se intampla, probabil l-ar lovit pe intrus,…

- Sistemul de justiție din Romania și autoritațile din zona instituțiilor de aplicare a legii au cifre dezastruoase. Conform unor sure judiciare, in Romania 640 de mii de dosare penale nu pot fi finalizate pentru ca autorii faptelor nu sunt cunoscuți.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va…

- Sistemul medical este, de multe ori, mai bolnav decat pacientii care au nevoie sa fie tratati. O recunosc chiar medicii, care se plang ca le este din ce in ce mai greu sa respecte procedurile care li se cer, si asta pentru ca in spitale nu sunt dotarile necesare, nu exista suficient personal, dar, mai…

- Ministerul Sanatatii suspenda pentru sase luni exportul de citostatice si imunosupresoare pentru pacientii bolnavi de cancer sau care au suferit un transplant si care sunt insuficiente pe piata din Romania, a anuntat, vineri, ministrul Sorina Pintea.

- DJ Wanda si-a dus sotul acasa la Dracula. L-a muscat de gat cand au intrat in castel! “Karl a fost in Romania, pana acum, doar in Bucuresti si pe litoral. In aceasta perioada am reusit sa ne luam o scurta vacanta si sa il readuc in tara pentru o escapada la munte. Am ajuns la Bran, locul unde el stie…

- O echipa de specialisti ai Centrului de Sanatate Mintala din Botosani cutreiera, de aproape o jumatate de an, comunele din judet pentru a gasi copii cu probleme neuropsihice, in special autisti. Ei reusesc sa salveze sute de copii din familii sarace, oferindu-le o sansa la recuperare.