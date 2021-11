Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Alba Iulia, confirmat COVID, ar fi ținut o slujba, doua botezuri și o inmormantare. Autoritațile ancheteaza cazul Poliția și Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Persoana cercetata este…

- Romania’s opposition Social Democrats haven’t decided whether to back a government proposed by Prime Minister-Designate Nicolae Ciuca after a first round of talks revealed outstanding differences between the two parties, according to Bloomberg. “The Social Democrats, who control the most seats in parliament,…

- Fostul secretar american de stat Colin Powell, prima persoana de culoare care a deținut aceasta funcție, a murit din cauza complicațiilor date de COVID, a anunțat familia sa, potrivit CNN. Colin Powell avea 84 de ani. El a fost șeful diplomației americane pe parcursul mai multor administrații republicane.…

- Comisia de Organizare a Congresului Național Liberal a decis ca accesul in sala, la Romexpo, unde se va ține Congresul PNL sa se faca doar in baza certificatului Covid-19. Decizia se aplica numai in cazul in care Capitala depașeșete incidența de 3 la mia de locuitori. Luni, in București, incidența raportata…

- Cetațenii straini care vor sa se vaccineze anti-COVID in Romania vor plati un tarif de 150 de lei, echivalentul a 30 de euro, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența inițiat de Ministerul Sanatații. „Tariful unui serviciu de vaccinare impotriva COVID-19 pentru cetațenii straini este de 150 de…

- Aproape jumatate de milion de lire sterline a fost descoperit de polițiștii de frontiera de la Giurgiu, in portbagajul unei masini de lux. Un cetațean turc a incercat sa treaca sa-i scoata din Romania fara sa-i declare. Poliția de frontiera a anunțat, marți, ca la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Autoritațile italiene cauta un bilet de loterie in valoare de 500.000 de euro, jucat de o italianca, in varsta de 70 ani. Acesta a fost furat chiar de cel care trebuia sa valideze castigul urias. Poliția de frontiera de pe aeroportul principal din Roma a impiedicat un barbat din Napoli, suspectat ca…

- Doi șoferi sunt cautați de polițiști dupa ce s-au intrecut, noaptea, cu mașinile pe un bulevard din Brașov, pe care circulau si alte autoturisme. In imaginile, care dureaza 57 de secunde și care au fost postate, miercuri, pe Facebook de Federatia Asociatiilor de Proprietari, se vede cum doua autoturisme…