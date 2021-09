Fostul presedinte finlandez Martti Ahtisaari, 84 de ani, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, se retrage din viata publica din cauza efectelor bolii Alzheimer de care sufera, a anuntat joi Presedintia Finlandei, informeaza AFP. Din cauza unui "stadiu avansat" al bolii neuro-degenerative, Martti Ahtisaari, specialist in medieri de pace, "s-a retras din toate angajamentele sale publice", scrie Palatul Prezidential intr-un comunicat. El primeste ajutor in viata de zi cu zi, la domiciliu si uneori in timp ce este internat intr-un centru de ingrijire, precizeaza aceeasi sursa. In martie anul trecut,…