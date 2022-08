Stiri pe aceeasi tema

- Noi autovehicule au intrat in dotarea Politiei de Frontiera Romane Politia de Frontiera Româna a achizitionat 50 de autospeciale marca Ford Ranger Double Cab Raptor. Foto: fordbdt.ro Primul lot de 12 autospeciale de patrulare 4X4 pentru teren dificil a intrat miercuri în dotarea Politiei…

- Primul lot de autospeciale de patrulare 4x4 pentru teren dificil, achizitionate din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul de Securitate Interna, a intrat in dotarea Politiei de Frontiera Romane. Autovehiculele noi, dotate la standarde de ultima generatie, sunt destinate efectuarii misiunilor…

- Astazi, 15 august 2022, cu prilejul Zilei Marinei, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au participat la activitatile si exercitiile demonstrative organizate pe mare cu trei mijloace de mobilitate navala din dotare. Marinarii din cadrul Politiei de Frontiera au luat parte la ceremoniile…

- Astazi, la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in prezenta lui Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne, a comisarului sef de politie Victor Stefan IVASCU, imputernicit inspector general al Politiei de Frontiera Romane, sefilor de arme din Ministerul Afacerilor Interne,…

- In cursul zilei de ieri, la sediul santierului Damen Shipyards din Antalya, in prezenta unei delegatii a Politiei de Frontiera Romane si a managerului de proiect, a avut loc lansarea la apa a primei nave maritime de patrulare din completul de doua nave ce vor intra in dotarea Politiei de Frontiera Romane,…

- Avand in vedere ca, in acest sfarsit de saptamana, se celebreaza sarbatoarea Rusaliilor si, totodata, debuteaza vacanta de vara pentru copii, Politia de Frontiera Romana si-a adaptat misiunile in scopul fluidizarii traficului in punctele de trecere a frontierei, precum si pentru intarirea dispozitivului…

