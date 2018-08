Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (IPJ) Arges, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime. Din primele cercetari a reiesit ca in tamponare au fost implicate trei autoturisme, o platforma care transporta alte doua autoturisme, precum si o autoutilitara de 3,5 tone.…

- Dosarul accidentului aviatic din Apuseni a fost clasat de procurorii militari, in parte. In urma prabușirii aeronavei conduse de Adrian Iovan, pe 20 ianuarie 2014, acesta a murit, alaturi de studenta Aurelia Ion. Anchetatorii Parchetului Instanței Supreme au stabilit ca pompierii SMURD, restul autoritaților…

- Inundatiile au afectat, in ultimele 24 de ore, 67 de localitati din 27 de judete, arata ultimul bilant transmis, marti, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Conform centralizarii din ultimele 24 de ore realizate de catre Centrul National de Conducere Integrata al Ministerului Afacerilor…

- ACTIVAREA GRUPELOR OPERATIVE ȘI A CENTRELOR JUDEȚENE La acest moment sunt activate grupele operative in cele 23 de județe aflate sub avertizare cod portocaliu (AB, AG, AR, BV, BZ, CJ, CS, CV, DB, DJ, GJ, GR, HD, HR, IF, MH, OT, PH, SB, TM, TR, VL și VN) și a centrele județene de coordonare și conducere…

- Rezultatele finale, dupa contestații, la Bac 2018. EDU.RO afișeaza notele finale luni, 9 iulie. Primele rezultate la Bacalaureat 2018 au fost afișate, miercuri, 4 iulie, iar in aceeași zi, elevii nemulțumiți de notele obținute au putut depune contestații. Rezultatele finale, dupa contestații, la Bac…

- Saizeci de localitati din treisprezece judete au fost afectate de ploile torentiale si de furtunile din ultimele 24 de ore, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), precizand ca au fost inundate aproape 60 de locuinte, iar 82 de copaci s-au prabusit, 29 de masini fiind avariate,…

- Asa cum v-a anuntat deja, primarul Gheorghe Falca se afla, in perioada 21-25 mai in Japonia, unde participa la un seminar organizat de Centrul pentru dezvoltarea studiilor din Tokyo. „Sunt invitat al Bancii Mondiale pentru ca ne incadram in una din cele patru teme prezentate ca succes la aceasta…

- Pe durata verii, aproximativ 65% dintre clienții companiilor de inchirieri auto sunt romani care traiesc si muncesc in afara țarii și se reintorc pentru a-și petrece concediul de vara in Romania. Conform datelor statistice oferite de agenția B Smart – Rent a Car din București, romanii inchiriaza mașini…