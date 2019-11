Bolivia: Viitoarea preşedintă interimară anunţă convocarea unui scrutin prezidenţial 'Vom convoca alegeri cu personalitati calificate care vor conduce procesul electoral in asa fel incat sa reflecte ceea ce vor toti bolivienii', a declarat ea la sosirea la Parlament. Succesorii prevazuti de Constitutie in caz de plecare a presedintelui au demisionat practic in aceeasi zi cu el: vicepresedintele Alvaro Garcia, presedintele si primul vicepresedinte al Senatului si presedintele Camerei deputatilor. 'Avem deja un calendar. Cred ca populatia cere pe un ton ridicat sa avem un presedinte ales pe 22 ianuarie', a adaugat ea, evocand data prevazuta, inainte de criza, pentru inceperea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

