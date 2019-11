Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Anez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic in Mexic, nu va putea candida in cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters preluat de mediafax.Anez, in varsta de 52 de…

- Guvernul noii presedinte boliviene Jeanine Anez a anuntat joi ca-l recunoaste pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido presedinte al Venezuelei, rupand astfel alianta incheiata de fostul sef al statului Evo Morales si socialistul Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Cel puțin un om a murit miercuri în Bolivia în urma unor confruntari între Poliție și simpatizanți ai fostului președinte al țarii, Evo Morales, scrie Mediafax, citând Le Figaro. Incidentul a avut loc chiar în prima zi a mandatului de președinte interimar al senatoarei…

- Numirea unui guvern și stabilirea unui calendar pentru alegeri: într-o Bolivie înca zguduita de proteste, președintele interimar Jeanine Añez și-a numit miercuri prioritațile, în încercarea de a umple vidul de putere provocat de plecarea fostului președinte, Evo Morales,…

- Sute de bolivieni au umplut duminica piata Murillo din La Paz, din fata palatului prezidential, pentru a sarbatori demisia lui Evo Morales, care a condus tara timp de aproape 14 ani, relateaza AFP. "Acesta este singurul meu drapel", striga un tanar manifestant care agita steagul rosu,…

- Zonele de la sud de Rio Grande sunt din ce în ce mai fierbinti, mai inflamate de proteste, revolte si tensiuni sociale. Inegalitațile raspândite, saracia și faliile endemice din societate contribuie la crearea unui cocktail exploziv, care s-a manifestat recent în valul de proteste…

- Vicepresedintele Parlamentului venezuelean Edgar Zambrano a fost eliberat, in urma punerii in aplicare a unui acord intre Guvernul chavist al lui Nicolas Maduro si partide minoritare din opozitie, nealiniate lui Juan Guaido, relateaza AFP potrivit news.ro.Zambrano a fost arestat la 8 mai,…