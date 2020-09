Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii bolivieni ai economiei, muncii si dezvoltarii productive au anuntat luni seara demisia lor din guvernul interimar, cu mai putin de o luna inainte de alegerile generale din aceasta tara andina, noteaza AFP preluat de agerpres. Ministrul economiei, Oscar Ortiz, a afirmat intr-o conferinta…

- Ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat luni ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters. Intr-un mesaj pe Twitter, premierul Andrej Babis i-a…

- Premierul Ludovic Orban si ministrii Muncii, Transporturilor si Economiei, Violeta Alexandru, Lucian Bode si Virgil Popescu, au, miercuri dimineata, o intalnire cu reprezentantii Blocului National Sindical (BNS), discutiile vizand piata muncii, sustenabilitatea sistemului de pensii si de asigurari…

- Astazi, la ora 09.00, este programata o intalnire, la Palatul Victoria.Vor participa premierul Ludovic Orban, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, cel al Economiei, Virgil Popescu, si o delegatie a Blocului National Sindical, condusa de Dumitru Costin.Intalnirea…

- Ministrul irlandez al Agriculturii, Dara Calleary, si-a dat demisia dupa ce a participat la o cina cu peste 80 de persoane, la doar o zi dupa ce Guvernul a anunțat inasprirea restricțiilor.Ministrul irlandez al Agriculturii, Dara Calleary, a participat la o cina in cadrul unui eveniment al…

- Guvernul va aproba in aceasta saptamana rectificarea bugetara, a anuntat premierul Ludovic Orban. Astazi au loc ultimele discuții cu ministrul Finanțelor și cu ministrii care au solicitat majorari de buget.

- Ministrul libanez al justitiei, Marie-Claude Najm, si-a anuntat luni demisia, devenind cel de-al treilea membru al guvernului care pleaca din functie dupa explozia devastatoare produsa saptamana trecuta in portul capitalei Beirut, transmite dpa.'Mi-am depus demisia din cauza exploziei de la…

- Ministrul sloven de interne a demisionat si cel al economiei a fost plasat in detentie marti in cadrul unei anchete a politiei privind presupuse nereguli in achizitionarea de echipamente in legatura cu pandemia de coronavirus, relateaza France Presse.Anuntandu-si demisia, Ales Hojs a declarat…