Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ceh a anuntat inchiderea barurilor, a restaurantelor si a cluburilor incepand de miercuri pana pe 3 noiembrie, iar majoritatea scolilor isi vor desfasura activitatea la distanta, noi masuri menite sa reduca raspandirea rapida a cazurilor de COVID-19, informeaza Reuters preluat de agerpres.…

- Ministrii bolivieni ai economiei, muncii si dezvoltarii productive au anuntat luni seara demisia lor din guvernul interimar, cu mai putin de o luna inainte de alegerile generale din aceasta tara andina, noteaza AFP preluat de agerpres. Ministrul economiei, Oscar Ortiz, a afirmat intr-o conferinta…

- Guvernul din Cehia va impune de joi obligativitatea de a purta masa in interior pe intreg teritoriul tarii, a scris pe Twitter ministrul Sanatatii, Adam Vojtech, dupa ce numarul de infectari pentru o zi a ajuns la un nivel record, de 1.164, potrivit Reuters. "Am convenit cu expertii ca vom introduce…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…

- Guvernatorul capitalei venezuelene Caracas, Dario Vivas, un aliat-cheie al presedintelui Nicolas Maduro, a decedat joi la varsta de 70 de ani, in urma infectiei cu noului coronavirus, transmit Reuters si dpa, citand surse oficiale. Vivas, membru de rang inalt al partidului socialist, anuntase…