Bolivia recunoaște uniunea civilă între persoane de același sex Bolivia a recunoscut vineri pentru prima data în istoria sa o uniune civila între doua persoane de același sex, dupa o lunga batalie juridica purtata de un cuplu, potrivit AFP.

Serviciul de stare civila din Bolivia (Sereci) a înregistrat &"uniunea gratuita dintre David Victor Aruquipa Perez și Guido Alvaro Montaño Duran&", anulând prevederile sale anterioare facute în 2018.

Sereci refuzase în urma cu doi ani solicitarea cuplului de a-și înregistra uniunea de facto timp de unsprezece ani, argumentând ca legea boliviana nu are în

Sursa articol: hotnews.ro

