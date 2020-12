Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca in acest moment, in Romania, sunt doua probleme „grave”: una de sanatate publica și una politica, cauzata de PSD. „ Din nefericire acum in Romania avem doua probleme grave: una de sanatate publica și cu aceasta pandemie ne confruntam de aproape un an de zile, insa,…

- Guvernul britanic a anuntat vineri instituirea unor restrictii la exporturile de vaccinuri impotriva gripei cu scopul de a asigura ca exista suficiente doze pentru populatia britanica, relateaza France Presse. Ministerul Sanatatii explica intr-un comunicat ca „a luat aceasta masura ca raspuns la puternica…

- Rusia impune reguli de protecție impotriva coronavirusului. Autoritațile ruse impun purtarea maștii in unele locuri publice și recomanda inchiderea barurilor pe timpul nopții. Masca ar urma sa devina obligatorie in parcari, lifturi, taxiuri si transportul public. Agentia rusa pentru protectia consumatorilor…

- Protestatarii anti-guvernamentali thailandezi s-au adunat in fata monumentului democratiei și cer o noua constitutie, noi alegeri si incetarea legilor represive, conform AP. Ei considera ca legea de urgenta pentru coronavirus ascunde, de fapt, interese politice, relateaza Mediafax.Tinerii…

- Guvernul bolivian a decretat joi starea de catastrofa nationala din cauza incendiilor alimentate de seceta puternica inregistrata in cinci dintre cele noua departamente ale tarii, o procedura care ii permite sa solicite ajutor international, informeaza Agerpres, care citeaza AFP."Ne declaram in stare…

- Guvernul bolivian a decretat joi starea de catastrofa nationala din cauza incendiilor alimentate de seceta puternica inregistrata in cinci dintre cele noua departamente ale tarii, o procedura care ii permite sa solicite ajutor international, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Ne declaram in stare…

- Guvernul bolivian a decretat joi starea de catastrofa nationala din cauza incendiilor alimentate de seceta puternica inregistrata in cinci dintre cele noua departamente ale tarii, o procedura care ii permite sa solicite ajutor international, informeaza AFP. "Ne declaram in stare de catastrofa nationala…

- Ministerul Sanatații dintr-o țara asiatica va oferi doze gratuite de vaccin impotriva coronavirusului pentru toți cetațenii. Este vorba de Japonia. Cetațenii vor primi gratuit cate o doza de vaccin impotriva coronavirusului, conform agenției de presa Kyodo, citata de Agerpres . Masura a fost adoptata,…