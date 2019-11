Bolivia: Preşedintele Evo Morales invită la un dialog politic Presedintele Boliviei, Evo Morales, a lansat sambata un apel la dialog cu partidele politice care au obtinut locuri in parlament in cursul ultimelor alegeri generale, care au condus la realegerea contestata a liderului indigen de stanga, noteaza AFP. "Lansez un apel la dialog cu partidele care au obtinut locuri in parlament la ultimele alegeri generale, cu patru partide", a declarat Evo Morales intr-un discurs adresat natiunii. In schimb, seful statului nu a invitat la dialog organizatiile societatii civile care au lansat miscarile de protest fata de realegerea sa. De asemenea, el le-a cerut politistilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

