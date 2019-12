Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a anuntat sambata emiterea iminenta a unui mandat de arestare impotriva fostului presedinte Evo Morales, refugiat in Argentina si vizat de anchete pentru rebeliune si terorism, noteaza AFP. "In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales a sosit joi la Buenos Aires, venind din Cuba, urmand sa se instaleze in Argentina, a anuntat noul ministru de externe al acestei tari, Felipe Sola, transmite AFP potrivit Agerpres. Evo Morales 'tocmai a aterizat pe (aeroportul) Ezeiza. El vine pentru a ramane…

- Guvernul interimar al Boliviei a numit marti un ambasador in Statele Unite, la unsprezece ani dupa expulzarea reciproca a reprezentantilor ambelor tari ca urmare a unei crize in relatia bilaterala, a informat marti ministrul de externe Karen Longaric, transmit AFP si dpa. "Astazi, ministrul Karen Longaric…

- Guvernul interimar din Bolivia l-a acuzat vineri pe fostul președinte Evo Morale, aflat in exil in Mexic, de "rebeliune și terorism", pentru ca și-a incitat partizanii sa creeze blocaje in jurul orașului La Paz, relateaza AFP.

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a trimis miercuri un proiect de lege vizand organizarea de noi alegeri prezidentiale si legislative, la o luna dupa scrutinul prezidential de la 20 octombrie care a marcat inceputul unei violente crize politice, relateaza AFP. Textul, care trebuie adoptat…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, noul presedinte ales argentinian Alberto Fernandez si seful statului cubanez Miguel Diaz-Canel au condamnat duminica "lovitura de stat" din Bolivia, dupa demisia presedintelui Evo Morales, determinat sa renunte la functie de trei saptamani de proteste impotriva…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…