- Guvernul interimar din Bolivia l-a acuzat vineri pe fostul președinte Evo Morale, aflat in exil in Mexic, de "rebeliune și terorism", pentru ca și-a incitat partizanii sa creeze blocaje in jurul orașului La Paz, relateaza AFP.

- Guvernul interimar al Boliviei va expulza diplomatii venezueleni aflati la post in La Paz pentru ca au "incalcat regulile diplomatiei amestecandu-se" in problemele interne ale acestei tari andine, a anuntat vineri sefa diplomatiei boliviene, Karen Longaric, citata de AFP. "Vom da un termen…

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Anez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic in Mexic, nu va putea candida in cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters preluat de mediafax.Anez, in varsta de 52 de…

- "Statele Unite saluta decizia senatoarei boliviene Jeanine Anez de a prelua presedintia interimara pentru a conduce natiunea sa in perioada acestei tranzitii democratice", a declarat secretarul de stat american, Mike Pompeo, intr-un comunicat."Asteptam cu nerabdare sa lucreze impreuna cu…

- Evo Morales a acceptat o oferta de azil politic din partea Mexicului la numai o zi dupa ce a demisionat din funcția de președinte al Boliviei dupa ce a fost acuzat ca a fraudat alegerile, scrie BBC. Președintele demisionar al Boliviei a transmis printr-un mesaj pe Twitter ca este indurerat sa paraseasca…

- Presedintele Morales, care a demisionat duminica, le-a spus cetatenilor lui ca este trist din cauza ca trebuie sa plece din tara. "Frati si surori, plec in Mexic", a transmis pe Twitter fostul presedinte."Aceasta situatie m-a facut sa abandonez tara din motive politice (...) dar voi fi atent…

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a declarat, duminica, ca 20 de membri ai guvernului si ai parlamentului boliviene au fost primiti in ambasada sa din La Paz si i-a oferit azil si presedintelui demisionar Evo Morales, relateaza DPA si AFP. "Mexicul, in conformitate cu traditia sa de a oferi…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…