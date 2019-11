Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat membrilor familiilor angajatilor guvernului american sa paraseasca Bolivia și a autorizat plecarea personalului diplomatic neesențial, din cauza protestelor și confruntarilor violente ce s-au extins in toata tara, dupa ce politicianul de opoziție, Jeanine Anez,…

- Senatoarea boliviana Jeanine Anez s-a autodeclarat presedinte interimar, marti, in ciuda unui boicot al aliatilor fostului presedinte Evo Morales, care a lasat Camera Legislativa fara numarul minim de parlamentari cerut pentru nominalizare. Anez a declarat ca ea a devenit presedinte interimar…

- A doua vicepresedinta a Senatului bolivian, Jeanine Anez, care in virtutea constitutiei ar urma sa ocupe functia de sef al statului dupa demisia lui Evo Morales, a anuntat luni ca va convoca alegeri prezidentiale pentru ca "pe 22 ianuarie sa avem un presedinte ales", relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vom…

- Turbulentele s-au extins duminica noaptea spre luni in mai multe orase din Bolivia, dupa demisia presedintelui tarii, Evo Morales, inregistrandu-se incendii, jafuri si atacuri asupra unor case, precum cel survenit, potrivit unor informatii, chiar la o locuinta a fostului lider, transmite EFE potrivit…

- Sute de bolivieni au umplut duminica piata Murillo din La Paz, din fata palatului prezidential, pentru a sarbatori demisia lui Evo Morales, care a condus tara timp de aproape 14 ani, relateaza AFP. "Acesta este singurul meu drapel", striga un tanar manifestant care agita steagul rosu,…

- Un lider al miscarii de protest din Bolivia a fost blocat timp de zece ore pe aeroportul din La Paz, dupa ce demonstranti proguvernamentali l-au impiedicat sa paraseasca zona, relateaza marti DPA, in timp ce presedintele Evo Morales a respins din nou apelurile de a demisiona. Luis Fernando…

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%."Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…

