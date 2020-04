Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Boliviei Evo Morales, in prezent in exil in Argentina dupa ce a fugit din tara, a avertizat luni guvernul interimar bolivian impotriva unei eventuale amanari pentru 2021 a alegerilor generale "profitand" de pandemia de coronavirus, noteaza AFP potrivit Agerpres. "Ar fi o mare…

- 14 tari membre UE au avertizat impotriva incalcarii statului de drept in spațiul comunitar, pe motivul luptei impotriva pandemiei cu coronavirus, transmite AFP. "In aceasta situatie fara precedent,...

- Potrivit acestora, premierul Ludovic Orban a avut marti o videoconferinta cu presedintii organizatiilor judetene ale PNL pentru a-i consulta in privinta amanarii scrutinului. "Toata lumea a fost clar in favoarea amanarii alegerilor. S-a discutat despre luna septembrie, dar nu a fost inca luata o decizie",…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat la RealitateaPlus ca nu exista nicio motivație pentru amanarea desfașurarii alegerilor locale și parlamentare. In ciuda pandemiei de coronavirus, STS și Guvernul au timp suficient pentru pregatirea votului electronic și al celui prin corespondența.…

- Alegerile locale ar urma sa fie organizate in luna septembrie, concomitent cu alegerile parlamentare, care ar deveni astfel alegeri anticipate. Criza epidemiei de coronavirus ar face imposibila desfașurarea campaniei electorale pentru alegeri in luna mai sau iunie, mai ales ca autoritațile…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a avertizat miercuri impotriva pericolului unei ciocniri intre fortele turce si ruse in Siria, indemnand tarile Uniunii Europene sa se doteze cu mijloacele capabile sa influenteze solutionarea conflictului, potrivit France Presse. ''Asistam…

- Anul trecut, in luna iunie, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgența nr. 51/2019, pentru a elimina transportul județean din sfera serviciilor publice. Prin aceasta, a devenit imposibila acordarea de reduceri pentru elevi, sau obligarea transportatorilor sa circule pe toate traseele la intervale regulate.…

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier a avertizat luni impotriva riscului unei ruprturi britale a discutiilor intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, in cazul in care cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga anul acesta asupra viitoarei lor relatii dupa Brexit, relateaza AFP.