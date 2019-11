Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul interimar din Bolivia l-a acuzat vineri pe fostul președinte Evo Morale, aflat in exil in Mexic, de "rebeliune și terorism", pentru ca și-a incitat partizanii sa creeze blocaje in jurul orașului La Paz, relateaza AFP.

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a explicat ca europarlamentarii PSD vor lasa la o parte rivalitațile politice din țara și o vor vota pe Adina Valean pentru a deveni comisar european.Citește și: SURSE - Iohannis și Dancila muta liniile frontului: șeful de campanie al PNL vine cu informații…

- La Paz, 18 nov/Agerpres/ - Guvernul presedintei interimare a Boliviei Jeanine Anez, a carei instalare in functie, marti, a fost marcata de manifestatii foarte violente intre fortele de ordine si partizani ai fostului presedinte Evo Morales, a afirmat la sfarsitul saptamanii trecute ca numarul focarelor…

- Numirea unui guvern și stabilirea unui calendar pentru alegeri: într-o Bolivie înca zguduita de proteste, președintele interimar Jeanine Añez și-a numit miercuri prioritațile, în încercarea de a umple vidul de putere provocat de plecarea fostului președinte, Evo Morales,…

- Un grup de manifestanti din Santiago de Chile a ocupat, sambata, sediile a doua entitati nationale de presa - Bolivia TV si Radio Patria Nueva - si i-a obligat pe angajati, acuzati ca servesc intereselor Guvernului lui Evo Morales, sa le abandoneze, potrivit AFP.

- Politia din orase precum Cochabamba, Santa Cruz si Sucre, capitala constitutionala a Boliviei, s-a alaturat protestatarilor care, de la finalul lunii octombrie, contesta noul mandat al lui Evo Morales. In urma revoltei politiei, Executivul a asigurat ca nu va mobiliza armata si este de parere ca opozitia…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis anunța vremuri grele pentru romani. Risc de amanare a pensiilor și a salariilor, in urma crizei politice din Guvern Plata pensiilor și a salariilor risca sa fie amanata. Este semnalul de alarma tras de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul unei declarații de presa…