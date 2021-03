Stiri pe aceeasi tema

- Fosta presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, arestata si acuzata de lovitura de stat impotriva predecesorului ei Evo Morales, a anuntat duminica seara ca justitia a ordonat sa fie plasata in arest preventiv pentru patru luni, noteaza AFP. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase…

- Fosta presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, vizata de un mandat de arestare pentru "seditie" si "terorism", a fost arestata sâmbata în cadrul anchetei privind o presupusa lovitura de stat împotriva fostului sef de stat Evo Morales, a anuntat ministrul…

- Fosta presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, vizata de un mandat de arestare pentru "seditie" si "terorism", a fost arestata sambata in cadrul anchetei privind o presupusa lovitura de stat impotriva fostului sef de stat, Evo Morales, a anuntat ministrul de interne bolivian, relateaza AFP.…

- Procuratura boliviana a ordonat vineri arestarea fostei presedinte interimare Jeanine Anez si a mai multor ministri din executivul sau pentru rebeliune si terorism ca parte a unei anchete privind o presupusa lovitura de stat impotriva fostului presedinte Evo Morales, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Procuratura boliviana a ordonat vineri arestarea fostei presedinte interimare Jeanine Anez si a mai multor ministri din executivul sau pentru rebeliune si terorism ca parte a unei anchete privind o presupusa lovitura de stat impotriva fostului presedinte Evo Morales, informeaza AFP. Jeanine Anez a postat…

- Nu este zi in care sa nu apara in spațiul public informații ca persoane afiliate serviciilor secrete sunt promovate in aparatul guvernamental. Funcțiile celor implicați in aceste veritabile scandaluri, presupuși sau dovediți agenți, sunt dintre cele mai diverse, pozițiile fiind, se ințelege, conform…

- Uniunea Europeana a ''condamnat ferm'' luni lovitura de stat comisa de armata in Myanmar si a cerut ''punerea imediata in libertate'' a persoanelor arestate, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. ''Condamn ferm lovitura de stat din Myanmar si fac apel la militari sa-i puna in libertate…

- Instanța suprema din Coreea de Sud a menținut o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru fosta președinta Park Geun-hye, pentru implicarea sa intr-un vast scandal de corupție care a dus și la inlaturarea ei din funcție, informeaza BBC, citat de digi24.ro. Park a fost condamnata separata la doi ani…