Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales, care s-a intors din exil in urma cu abia o saptamana, a anuntat marti ca a reluat conducerea marelui partid de stanga invingator in alegerile prezidentiale, Miscarea spre Socialism (MAS), condusa pana acum de Luis Arce, devenit noul presedinte al tarii, informeaza…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Statele Unite ale Americii (SUA) au transmis, luni, un mesaj de felicitare noului presedinte ales al Republicii Moldova, Maia Sandu. Intr-un mesaj postat pe Facebook, Ambasada SUA in Republica Moldova arata ca americanii au sprijinit "poporul…

- Fostul presedinte Evo Morales a revenit luni in Bolivia, dupa investirea ca presedinte a mostenitorului sau politic, Luis Arce, si la un an dupa ce a demisionat si a parasit tara in urma contestarii realegerii sale pentru al patrulea mandat, relateaza AFP. "O parte din viata mea ramane in Argentina",…

- Cateva sute de persoane nemultumite de victoria candidatului de stanga Luis Arce la alegerile prezidentiale din Bolivia au manifestat marti la Santa Cruz, in estul tarii, informeaza miercuri France Presse, citata de AGERPRES.Arce, candidat al Miscarii spre Socialism (MAS) a fostului presedinte…

- Candidatul socialist Luis Arce a castigat alegerile prezidentiale din Bolivia din primul tur, potrivit unui exit-poll al rezultatelor votului desfasurat duminica ce ar aduce partidul de stanga al lui Evo Morales inapoi la putere, informeaza luni Reuters si France Presse, citate de AGERPRES.Citește…

- Candidatul socialist Luis Arce a castigat alegerile prezidentiale din Bolivia din primul tur, potrivit unui exit-poll al rezultatelor votului desfasurat duminica ce ar aduce partidul de stanga al lui Evo Morales inapoi la putere, informeaza luni Reuters si France Presse. Potrivit numaratorii…

- Conducerea centrala a PSD intenționeaza sa introduca o noua filosofie in alcatuirea listelor de candidați pentru alegerile parlamentare, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, candidații PSD la alegerile parlamentare din 2016 nu au trecut printr-un…